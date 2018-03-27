На выставке "Электро-2018" ООО "АЛС Инжиниринг" представит электроэнергетическое оборудование ведущих мировых производителей

На международной выставке "Электро-2018" ООО "АЛС Инжиниринг" представляет оборудование ведущих мировых производителей в области энергетического машиностроения и производства трансформаторов.

АЛС Инжиниринг осуществляет инженерные и консалтинговые услуги, разработку производств "под ключ" и является эксклюзивным дистрибьютором генераторов Sincro в России, поставщиком двигателей Doosan промышленного и морского назначения, предлагает SKD комплекты (двигатель+генератор).

Клиентам гарантируется быстрое и надежное обслуживание, техническая поддержка, возможность оперативного обеспечения запчастями и расходными материалами со склада в Санкт-Петербурге.

АЛС Инжиниринг предлагает следующее оборудование:

Генераторы:

• синхронные суперкомпактные 2-х и 4-х полюсные генераторы для промышленного, речного и морского применения;

• сварочные генераторы;

• генераторы постоянного и переменного тока DC / AC;

• генераторы на постоянных магнитах для установок с переменными нагрузками;

• генераторы на постоянных магнитах для возобновляемых источников питания.

Двигатели:

• индустриальные дизельные двигатели;

• двигатели на природном газе;

• судовые пропульсивные двигатели большой/малой/средней мощности;

• судовые вспомогательные двигатели;

• запчасти к двигателям.

Комплектующие к масляным силовым и распределительным трансформаторам:

• Переключатели мощности без нагрузки;

• Индикаторы уровня масла;

• Предохранительные клапаны сброса давления;

• Реле Бухгольца;

• Сливные пробки;

Осушители;

Распределительные коробки;

Приборы тепловой защиты;

и др.

Организатор 27-й международной выставки "ЭЛЕКТРО. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" - АО "Экспоцентр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 16 по 19 апреля 2018 г. в ЦВК "Экспоцентр".

Получить билет на выставку: http://www.elektro-expo.ru/