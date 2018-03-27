На выставке "Электро-2018" ООО "АЛС Инжиниринг" представит электроэнергетическое оборудование ведущих мировых производителей

Объявлены победители премии
28 марта 2018, 14:07
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2018
На международной выставке "Электро-2018" ООО "АЛС Инжиниринг" представляет оборудование ведущих мировых производителей в области энергетического машиностроения и производства трансформаторов.
АЛС Инжиниринг осуществляет инженерные и консалтинговые услуги, разработку производств "под ключ" и является эксклюзивным дистрибьютором генераторов Sincro в России, поставщиком двигателей Doosan промышленного и морского назначения, предлагает SKD комплекты (двигатель+генератор).
Клиентам гарантируется быстрое и надежное обслуживание, техническая поддержка, возможность оперативного обеспечения запчастями и расходными материалами со склада в Санкт-Петербурге.
АЛС Инжиниринг предлагает следующее оборудование:
Генераторы:
• синхронные суперкомпактные 2-х и 4-х полюсные генераторы для промышленного, речного и морского применения;
• сварочные генераторы;
• генераторы постоянного и переменного тока DC / AC;
• генераторы на постоянных магнитах для установок с переменными нагрузками;
• генераторы на постоянных магнитах для возобновляемых источников питания.
Двигатели:
• индустриальные дизельные двигатели;
• двигатели на природном газе;
• судовые пропульсивные двигатели большой/малой/средней мощности;
• судовые вспомогательные двигатели;
• запчасти к двигателям.
Комплектующие к масляным силовым и распределительным трансформаторам:
• Переключатели мощности без нагрузки;
• Индикаторы уровня масла;
• Предохранительные клапаны сброса давления;
• Реле Бухгольца;
• Сливные пробки;
Организатор 27-й международной выставки "ЭЛЕКТРО. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" - АО "Экспоцентр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 16 по 19 апреля 2018 г. в ЦВК "Экспоцентр".
Получить билет на выставку: http://www.elektro-expo.ru/