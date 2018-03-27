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На выставке "Электро-2018" ООО "АЛС Инжиниринг" представит электроэнергетическое оборудование ведущих мировых производителей

На выставке Электро-2018 ООО АЛС Инжиниринг представит электроэнергетическое оборудование ведущих мировых производителей

28 марта 2018, 14:07
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2018

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На международной выставке "Электро-2018" ООО "АЛС Инжиниринг" представляет оборудование ведущих мировых производителей в области энергетического машиностроения и производства трансформаторов.

АЛС Инжиниринг осуществляет инженерные и консалтинговые услуги, разработку производств "под ключ" и является эксклюзивным дистрибьютором генераторов Sincro в России, поставщиком двигателей Doosan промышленного и морского назначения, предлагает SKD комплекты (двигатель+генератор).

Клиентам гарантируется быстрое и надежное обслуживание, техническая поддержка, возможность оперативного обеспечения запчастями и расходными материалами со склада в Санкт-Петербурге.

АЛС Инжиниринг предлагает следующее оборудование:
Генераторы:
•    синхронные суперкомпактные 2-х и 4-х полюсные генераторы для промышленного, речного и морского применения;
•    сварочные генераторы;
•    генераторы постоянного и переменного тока DC / AC;
•    генераторы на постоянных магнитах для установок с переменными нагрузками;
•    генераторы на постоянных магнитах для возобновляемых источников питания.

Двигатели:
•    индустриальные дизельные двигатели;
•    двигатели на природном газе;
•    судовые пропульсивные двигатели большой/малой/средней мощности;
•    судовые вспомогательные двигатели;
•    запчасти к двигателям.

Комплектующие к масляным силовым и распределительным трансформаторам:
•    Переключатели мощности без нагрузки;
•    Индикаторы уровня масла;
•    Предохранительные клапаны сброса давления;
•    Реле Бухгольца;
•    Сливные пробки;

  • Осушители;
  • Распределительные коробки;
  • Приборы тепловой защиты;
  • и др.

Организатор 27-й международной выставки "ЭЛЕКТРО. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" - АО "Экспоцентр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 16 по 19 апреля 2018 г. в ЦВК "Экспоцентр".

Получить билет на выставку: http://www.elektro-expo.ru/

Компания: АО "Экспоцентр"

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