Новомосковские электрические сети Тулэнерго выполнили технологическое присоединение фермерского хозяйства и промышленного производства

С начала текущего года энергетики Новомосковских электрических сетей филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" в рамках деятельности по технологическому присоединению выполнили 83 договора на общую мощность 1,546 МВт. Работы были проведены в Веневском, Кимовском, Новомосковском, Узловском районах и городе Донском. Среди заявителей, помимо физических лиц, фермерское хозяйство ООО "Родниковое поле" (200 кВт) и промышленное производство ООО "Рабатекс" (150 кВт). Кроме того, увеличена мощность социально значимого объекта - ГУЗ "Кимовская центральная районная больница".

Напомним, что технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Тулэнерго". Своевременная и качественная реализация мероприятий по подключению к электросетям крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, малого и среднего бизнеса, способствует повышению уровня социально-экономического развития и улучшению инвестиционной привлекательности Тульской области.

Консультации и ответы по всем вопросам, касающихся сферы технологического присоединения, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), и у сотрудников Офиса по обслуживанию потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-29.