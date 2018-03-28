Нужна оценка противопожарной безопасности в регионе

Проект "Кабель без опасности" составил петицию "Внести в рейтинг глав субъектов РФ оценку противопожарной безопасности в регионе". 25 марта в Кемерово сгорел ТЦ "Зимняя вишня". Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Это страшная трагедия. Но она не единственная. Ежедневно в России пожары уносят жизни целых семей - более 10000 тысяч наших сограждан гибнут в пожарах ежегодно, экономический ущерб от них идет на миллиарды рублей. Реакция региональных властей вялая и не всегда адекватная.

При этом, для оценки деятельности глав субъектов, сравнительно недавно, был сформирован рейтинг, который формируется ежегодно, с целью определить насколько эффективно они работают. Оценка состояния противопожарной безопасности в нем отсутствует, это во много позволяет замалчивать проблему и не реагировать на нее, итог нам всем известен.

Введение подобного параметра может помочь предотвратить хотя бы часть новых трагедий, указав на слабые места, которым нужно уделить время и силы.

RusCable.Ru присоединяется к петиции и призывает Вас подписать её.