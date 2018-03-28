Орешкин назвал сдерживающие факторы для роста экономики

Нехватка инфраструктуры является сдерживающим фактором для роста экономики во многих странах, заявил министр экономического РФ Максим Орешкин на заседании коллегии ведомства.

"Тема важна не только для России: на всех ключевых международных форумах, на двадцатке (G20 — ред.), на этой неделе была сессия ООН по государственно-частному партнерству. Везде эта тема обсуждается, потому что вопрос нехватки инфраструктуры, недостаточного качества во многих точках земли является сдерживающим для экономического роста",- сказал Орешкин.

Он отметил, что в России инфраструктура становится очень серьезным сдерживающим фактором.

"В России инфраструктура становится уже сдерживающим, серьезным сдерживающим фактором для экономического развития. Здесь можно говорить о разных показателях: это и качество автомобильных дорог — если по федеральным дорогам ситуация за последние годы существенно улучшилась, по по региональным дорогам доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, находится на очень низком уровне",- объяснил он.

Министр привел в пример развитие высокоскоростных железных дорог, отметив, что по показателю "километры высокоскоростных железных дорог на миллион человек", Россия отстает не только от лидеров в этом направлении. Орешкин также отметил проблемы с авиаперевозками и изношенностью энергомощностей.

РИА Новости