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Отраслевые новости: Россия

Орешкин назвал сдерживающие факторы для роста экономики

Орешкин назвал сдерживающие факторы для роста экономики

28 марта 2018, 14:25
Рубрика: Россия
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА

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Нехватка инфраструктуры является сдерживающим фактором для роста экономики во многих странах, заявил министр экономического РФ Максим Орешкин на заседании коллегии ведомства.

"Тема важна не только для России: на всех ключевых международных форумах, на двадцатке (G20 — ред.), на этой неделе была сессия ООН по государственно-частному партнерству. Везде эта тема обсуждается, потому что вопрос нехватки инфраструктуры, недостаточного качества во многих точках земли является сдерживающим для экономического роста",- сказал Орешкин.

Он отметил, что в России инфраструктура становится очень серьезным сдерживающим фактором.

"В России инфраструктура становится уже сдерживающим, серьезным сдерживающим фактором для экономического развития. Здесь можно говорить о разных показателях: это и качество автомобильных дорог — если по федеральным дорогам ситуация за последние годы существенно улучшилась, по по региональным дорогам доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, находится на очень низком уровне",- объяснил он.

Министр привел в пример развитие высокоскоростных железных дорог, отметив, что по показателю "километры высокоскоростных железных дорог на миллион человек", Россия отстает не только от лидеров в этом направлении. Орешкин также отметил проблемы с авиаперевозками и изношенностью энергомощностей.

РИА Новости

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