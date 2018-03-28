Роман Маршавин провел встречи с руководством "Узэлтехсаноата"

Нужна оценка противопожарной безопасности в регионе
28 марта 2018, 15:44
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: Cabex-2018, МИНЭНЕРГО
Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин провел рабочие встречи с руководством узбекского государственного предприятия - акционерного общества "Узэлтехсаноат".
В рамках прошедшей в Москве международной выставки "Cabex 2018" узбекская сторона представила ассортимент выпускаемой продукции и информацию о перспективных совместных проектах с российскими электротехническими предприятиями.
В мае текущего года для дальнейшего укрепления российско-узбекского сотрудничества в сфере электроэнергетики стороны договорились организовать бизнес—миссию в Узбекистан. Также достигнута договоренность о содействии предприятиям двух стран в обмене опытом, в том числе на площадке Электроэнергетического совета СНГ.
В ближайшее время будет подготовлен межведомственный меморандум о сотрудничестве между Минэнерго России и узбекским государственным АО "Узэлтехсаноат".
26.03.2018 г. Итоги 17-й Международной выставки Cabex 2018