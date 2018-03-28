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Роман Маршавин провел встречи с руководством "Узэлтехсаноата"

Роман Маршавин провел встречи с руководством Узэлтехсаноата

28 марта 2018, 15:44
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: Cabex-2018, МИНЭНЕРГО

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Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин провел рабочие встречи с руководством узбекского государственного предприятия - акционерного общества "Узэлтехсаноат".

В рамках прошедшей в Москве международной выставки "Cabex 2018" узбекская сторона представила ассортимент выпускаемой продукции и информацию о перспективных совместных проектах с российскими электротехническими предприятиями.

В мае текущего года для дальнейшего укрепления российско-узбекского сотрудничества в сфере электроэнергетики стороны договорились организовать бизнес—миссию в Узбекистан. Также достигнута договоренность о содействии предприятиям двух стран в обмене опытом, в том числе на площадке Электроэнергетического совета СНГ.

В ближайшее время будет подготовлен межведомственный меморандум о сотрудничестве между Минэнерго России и узбекским государственным АО "Узэлтехсаноат".

Компания: Министерство энергетики РФ
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