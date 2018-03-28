Роман Маршавин провел встречи с руководством "Узэлтехсаноата"

Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин провел рабочие встречи с руководством узбекского государственного предприятия - акционерного общества "Узэлтехсаноат".

В рамках прошедшей в Москве международной выставки "Cabex 2018" узбекская сторона представила ассортимент выпускаемой продукции и информацию о перспективных совместных проектах с российскими электротехническими предприятиями.

В мае текущего года для дальнейшего укрепления российско-узбекского сотрудничества в сфере электроэнергетики стороны договорились организовать бизнес—миссию в Узбекистан. Также достигнута договоренность о содействии предприятиям двух стран в обмене опытом, в том числе на площадке Электроэнергетического совета СНГ.

В ближайшее время будет подготовлен межведомственный меморандум о сотрудничестве между Минэнерго России и узбекским государственным АО "Узэлтехсаноат".