Россия и Корея подтвердили общее стремление к дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества

Директор Департамента международного сотрудничества Алексей Господарев принял участие в 8-ом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

В ходе переговоров стороны еще раз подтвердили общее стремление к дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Были рассмотрены вопросы финансового взаимодействия, рабочие задачи в области энергетики, транспорта, науки и техники, сельского хозяйства и рыболовства, а также в области культуры.

Диалог носил конструктивный и дружественный характер. В завершении встречи стороны договорились о дальнейшем развитии отношений между странами.