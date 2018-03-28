Рост производства стали в Китае оказался избыточным

Как сообщает World Steel Association (WSA), в феврале 2018 г. в 64 странах, которые в текущем году подают свою статистику в эту международную организацию, было произведено 131,8 млн. т стали, что на 3,5% превышает результат аналогичного месяца 2017 г. Средний уровень загрузки мощностей в отрасли составил 73,3%, что стало максимальной отметкой с сентября прошлого года.

За январь-февраль WSA оценивает мировое производство стали в 276,65 млн. т, что на 4,0% больше, чем в том же период предыдущего года.

В своем февральском отчете ассоциация откорректировала январские данные, в первую очередь уточнив объем выплавки стали в Китае. Теперь она указывает, что в первом месяце 2018 г. китайские металлургические компании произвели 71,9 млн. т стали, а втором — 64,9 млн. т. Китайское Национальное бюро статистики, со своей стороны, привело показатели за январь и февраль без разбиения по месяцам. Так или иначе, совокупный объем выпуска составил за два месяца 136,8 млн. т, на 5,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным WSA, по итогам января-февраля 2018 г. Индия вышла на второе место в рейтинге мировых производителей стали, обойдя Японию. Всего за два месяца индийские металлурги выплавили 17,46 млн. т металла, превысив показатель аналогичного периода годичной давности на 2,9%, тогда как их японские коллеги сократили выпуск на 0,1% до 17,32 млн. т.

Немаловажным фактором для Индии является сравнительно слабая зависимость национальной металлургической отрасли от экспорта в США. В то же время такие страны как Корея и Турция могут столкнуться с определенными проблемами из-за американских тарифов. В первые два месяца текущего года металлурги обеих стран продемонстрировали неплохие результаты. В Корее производство стали прибавило 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., достигнув 11,71 млн. т, а в Турции был зафиксирован рост на 8,1% до 6,17 млн. т. Но не исключено, что в ближайшие месяцы турецким и корейским компаниям придется немного замедлить подъем.

В самих США производство стали за первые два месяца 2018 г. составило 13,34 млн. т, что на 0,5% уступает показателям аналогичного периода годичной давности. Но очевидно, что в марте американские металлурги увеличат объем выплавки.

Европейский Союз завершил первые два месяца текущего года с минимальным превышением прошлогоднего графика (на 0,2%). Рост в таких странах как Италия, Польша и Франция был практически сведен на нет спадом в Великобритании, Германии, Бельгии.

Среди развивающихся стран рекордные темпы роста продолжает демонстрировать Иран. По данным WSA, в январе-феврале в стране было выплавлено 4,46 млн. т стали, что на 48,9% (!) больше, чем за тот же период годичной давности.

Российские металлурги по итогам января-февраля, согласно информации WSA, вошли в число аутсайдеров. За первые два месяца текущего года они выплавили 10,85 млн. т стали, на 4,8% меньше, чем год назад.

А вот Украина, к которой статистика WSA относит и предприятия Донбасских республик, в первые два месяца 2018 г. добилась почти 5%-ного роста по сравнению с прошлым годом. По предварительным данным, которые приводит в своем отчете международная ассоциация, украинские и донбасские металлурги выплавили в январе-феврале 4,0 млн. т стали.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"