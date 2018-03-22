Рязаньэнерго продолжает реализацию годовой ремонтной программы

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" продолжает ремонтную кампанию 2018 года, направленную на повышение надежности функционирования энергооборудования и электроснабжения потребителей.

С начала года бригады энергетиков совместно с персоналом подрядных организаций расчистили от древесно-кустарниковой растительности территорию около 300 га вдоль трасс воздушных линий (ВЛ). Своевременная расчистка просек позволяет предотвратить технологические нарушения, вызванные контактом веток с проводами и обеспечить нормальную работу ВЛ, проходящих по лесным массивам.

Также в рамках реализации ремонтной программы сотрудники филиала отремонтировали 8 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, около 174 км ВЛ 0,4-110 кВ с заменой 953 изоляторов и 68 опор, 18 выключателей на подстанции 110/35/10 кВ "Кораблино".

Основной этап ремонтной кампании энергетики проведут летом, когда объем потребления энергоресурсов будет максимально снижен, что позволит качественно и с минимальными неудобствами для потребителей выполнить намеченный комплекс мероприятий по ремонту энергооборудования и своевременно подготовить электросети к стабильной работе следующей зимой.