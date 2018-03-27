Служба безопасности "Тюменьэнерго" предупреждает: смотал счётчик – намотал срок

Свыше 160 случаев безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии выявили сотрудники "Тюменьэнерго" за первые два месяца 2018 года. Объём незаконно потребленной электроэнергии превысил 1,68 млн кВт*ч на сумму более трёх миллионов рублей. В территориальные подразделения УМВД России по Тюменской области направлено 165 материалов для привлечения виновных к ответственности.

Для выявления безучётного и бездоговорного потребления сотрудники "Тюменьэнерго" регулярно проводят рейды, основная часть которых проходит на юге Тюменской области, где у компании наибольшее количество потребителей, так называемой, льготной категории – физических лиц. В 2017 году энергетики провели 370 рейдов, в результате которых было составлено 712 актов на сумму 28 миллионов рублей. К административной ответственности привлечено 487 человек, проведено 278 отключений потребителей от электрической сети.

"Тюменьэнерго" напоминает: несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несёт прямую угрозу жизни и здоровью потребителей. Федеральным законодательством предусмотрены административные штрафы за самовольное подключение к электросетям и безучётное потребление электроэнергии. Для граждан – от 10 000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 до 80 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. Если сумма ущерба от хищения электроэнергии превышает 250 тысяч рублей, то такие действия могут квалифицироваться по ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущёрба путем обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказание при этом составляет пять лет лишения свободы. Если в результате действий энерговоров погиб человек, то виновнику может грозить куда больший срок.

Любой житель Тюменской области может принять участие в работе "Тюменьэнерго" по противодействию безучётному и бездоговорному потреблению электроэнергии. О случаях энерговоровства, а также рекламы приборов учёта, искажающих данные об энергопотреблении можно сообщить по телефону доверия службы безопасности АО "Тюменьэнерго" 8-800-200-55-03.