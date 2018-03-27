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Отраслевые новости: Энергетика

Сотрудники Ленинградской атомной станции приступили к опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока

Сотрудники Ленинградской атомной станции приступили к опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока

28 марта 2018, 15:12
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Это завершающий этап на пути его ввода в работу. Специалистам предстоит провести комплекс испытаний на 40, 50, 75, 90 и 100% мощности реакторной установки.

В ходе этого этапа будет окончательно подтверждено соответствие фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям. Только после этого новый энергоблок Ленинградской АЭС будет принят в промышленную эксплуатацию.

Планируется, что событие произойдет до конца текущего года.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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