Сотрудники Ленинградской атомной станции приступили к опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока

Это завершающий этап на пути его ввода в работу. Специалистам предстоит провести комплекс испытаний на 40, 50, 75, 90 и 100% мощности реакторной установки.

В ходе этого этапа будет окончательно подтверждено соответствие фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям. Только после этого новый энергоблок Ленинградской АЭС будет принят в промышленную эксплуатацию.

Планируется, что событие произойдет до конца текущего года.