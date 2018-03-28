Спасение жизней и гарантия сохранения функциональности

При разработке кабелей, не распространяющих горение, основная задача заключается в создании конструкций, гарантирующих спасение жизней и сохранение эксплуатационных характеристик в опасных ситуациях. Это не просто технологическая задача, а требование безопасности. Более 20 лет тому назад, когда компания Mixer SpA (Италия) начала свою деятельность, задача состояла в том, чтобы наиболее эффективным способом изготовить не распространяющий горение заполняющий компаунд. Ответом была гидроокись магния. Это оптимальный материал для выполнения такой задачи, поскольку он не содержит галогенов, выделяет только воду при контакте с пламенем и обеспечивает самый высокий уровень термостойкости в условиях пожара.

В то же время, перед компанией Mixer стояла задача создания заполняющего компаунда с улучшенной способностью к переработке методом экструзии и заданной гибкостью при использовании гидроокиси магния. Эта задача была успешно решена и привела к производству кабелей с улучшенными эксплуатационными характеристиками благодаря разработанным компанией Mixer продуктам. Эти продукты предназначены для использования кабельными производителями в конструкциях, соответствующих требованиям Европейского регламента по строительным материалам (CPR - Construction Products Regulation). Такие компаунды, как Ekopren® 3RP931 для тандемного оборудования и Ekopren® 3RP371 для двухэтапной экструзии, используются в кабелях, соответствующих критериям CRP, и обеспечивают реальную защиту от распространения огня.

Эти материалы были тестированы на соответствие нескольким стандартам, и компания предоставляет результаты всех испытаний, в том числе с использованием кон-калориметра, а также сравнительную видеоинформацию. Прототипы кабелей, в конструкцию которых входят заполняющие компаунды серии Ekopren и термопластичные материалы для оболочки от ведущих производителей, были подвергнуты комплексным испытаниям, и в результате анализа полученных результатов кабельные производители получили полезную информацию о производстве кабелей класса CRP.