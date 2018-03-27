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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Удмуртэнерго провели масштабный рейд по выявлению незаконного потребления электроэнергии

Специалисты Удмуртэнерго провели масштабный рейд по выявлению незаконного потребления электроэнергии

28 марта 2018, 13:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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С целью снижения потерь электрической энергии сотрудниками филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" был организован рейд по выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии в городе Ижевске Удмуртской Республики.

В рейде приняли участие сотрудники производственного отделения "Центральные электрические сети", отдела контроля потребления электроэнергии и отдела безопасности филиала "Удмуртэнерго", сотрудники ОАО "ЭнергосбытПлюс", администрации г. Ижевск, полиции.

В результате проверок групп учета электрической энергии в 8 домах в пределах территории земельного участка одного из потребителей д. Смирново выявлен факт нарушения целостности приборов учета, срыва контрольных пломб установленных сетевой организации и самовольной замены счетчика учета электроэнергии без надлежащего уведомления сетевой организации. О чем, в присутствии представителей администрации Ижевска, составлен акт безучетного потребления электроэнергии. Общий ущерб, нанесенный сетевой организации противозаконной деятельностью частного лица, оценивается в 76314 кВтч, что в денежном выражении превышает 297 тысяч рублей. Сотрудники отдела безопасности Удмуртэнерго обратились в отдел полиции УМВД г. Ижевск с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности.

Энергетики "Удмуртэнерго" в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Причем, в случае выявления хищений электроэнергии, нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов.

Филиал "Удмуртэнерго" намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7(920)05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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