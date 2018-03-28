Теплоэнергетики Коми встретят половодье во всеоружии

На всех объектах Коми филиала "Т Плюс" и ООО "Воркутинские ТЭЦ" в ближайшие 1,5 месяца пройдет ревизия техники (в том числе, автокранов, самосвалов, бульдозеров и экскаваторов), береговых насосных станций, гидротехнических сооружений, передвижных насосных установок, необходимых для откачки паводковых вод из колодцев и каналов теплосетей. Предстоит тщательный осмотр зданий и сооружений, тепловых сетей, дренажных колодцев, тепловых камер и других мест, которые рискуют оказаться затопленными. При необходимости теплоэнергетики проведут ремонт инфраструктуры.

Обязательный элемент противопаводковой стратегии – создание резерва топлива, необходимых материалов, оборудования и спасательных средств.



Оперативный персонал в ближайшие недели получит дополнительные инструктажи по темам, связанным с половодьем. Теоретическую подготовку к приходу "большой воды" подкрепят противоаварийные тренировки.



Теплоэнергетики во время паводкоопасного периода будут регулярно очищать крыши, подъезды и территории объектов от снега, что не позволит талым водам попасть в подземные сооружения, каналы теплотрасс, кабельные коммуникации.

Непосредственно в период разлива рек и обильного таяния снега во всех производственных подразделениях будет вестись ежедневный мониторинг уровня воды и круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Существует договоренность с другими субъектами энергетики, мэриями, профильными органами исполнительной власти о совместных скоординированных мероприятиях по предотвращению и локализации возможных последствий паводка.

В соответствии с предварительным прогнозом Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России, наибольшая вероятность подтоплений в результате весеннего половодья и снеготаяния ожидается в 17 регионах России, в том числе, в Коми.

