В Приангарье за сутки из-за короткого замыкания произошло 5 пожаров

В Иркутской области за сутки 5 из 10 пожаров произошли из-за короткого замыкания электропроводки. Как отмечают госинспекторы по пожарному надзору, чаще всего короткое замыкание возникает из-за продолжительных перегрузок электросети и, как следствие, расплавления изолирующего слоя проводки.

Так, сегодня около 3 часов ночи в помещении продовольственного магазина в селе Нижняя Иреть Черемховского района в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в деревянном строении. Ночью никто не обнаружил искрящиеся провода, только уже разгоревшееся пламя увидели жители близлежащих домов. На момент прибытия пожарных магазин полностью был охвачен огнем. Огнеборцам удалось отстоять два соседних строения.

Еще одно короткое замыкание стало причиной пожара в частном доме жителя поселка Тельмы Усольского района. Возгорание также произошло в ночное время, когда хозяева спали. Обнаружили пожар они только около 5 часов утра, когда уже пылала кровля дома. Огнеборцам потребовалось несколько минут, чтобы локализовать возгорание и еще около полутора часов, чтобы ликвидировать последствия возгорания.

Пожары по электротехнической причине случаются не только в деревянных домах сельской местности. Так, накануне вечером из-за короткого замыкания загорелось административное здание по улице Розы Люксембург в городе Иркутске. Вовремя обнаруженное возгорание ликвидировали оперативно прибывшие пожарные. В результате пострадала мебель и оргтехника на площади 3 квадратных метра, закоптились стены и потолок помещения.

– Пожара из-за короткого замыкания можно избежать, если вовремя проверить состояние электропроводки и электротехники в помещении. Не допускайте воздействия воды, являющейся отличным проводником, часто причиной КЗ становится потекшая крыша. Кабель могут повредить и грызуны. Не откладывайте замену старой проводки, это может стоить вам жизни. Установите автономные пожарные извещатели, они разбудят вас ночью в случае задымления или возгорания помещения, – отметил Александр Кузнецов заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области.