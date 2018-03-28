В основания крупнейших солнечных станций установлено 50 тысяч свай

Спустя месяц после начала возведения Сорочинской и Новосергиевской СЭС на строительных площадках станций установлено более 50 тысяч свай. Работы на обеих стройках ведутся круглосуточно и без выходных.

На поле застройки Сорочинской СЭС установлено свыше 30 тысяч свай из 63,8 тысяч запланированных. Напомним, станция проектной мощностью 60 МВт станет крупнейшим объектом фотовольтаики в Единой энергосистеме России.

На площадке строительства Новосергиевской СЭС проектной мощностью 45 МВт вбито свыше 20 тысяч свай из 48 тысяч.

Бригады специалистов подрядных организаций осуществляют сборку оборудования, монтаж фундаментов под здания оперативных пунктов управления, геодезическую разбивку и установку свай, монтаж столов и прогонов для установки фотоэлектрических модулей. На обеих станциях смонтированы силовые трансформаторы.

Осуществляется поставка блок-модулей зданий общестанционных пунктов управления, стоек и металлоконструкций. В ближайших планах – предварительная сборка оборудования распределительных устройств на 110 кВ. Работы ведутся по графику, новые генерирующие мощности будут запущены в промышленную эксплуатацию в начале 2019 года.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"