 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Хабезское районное ЭСО добилось от населения полного погашения январских долгов

Хабезское районное ЭСО добилось от населения полного погашения январских долгов

28 марта 2018, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

218 просмотров

Управляющий директор АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Ханафи Чотчаев в рамках встреч с коллективами районных и городских энергосбытовых отделений (ЭСО) посетил Хабезское ЭСО.

Общение с работниками подразделения прошло в особой атмосфере. Сотрудники ЭСО задали руководителю интересующие их вопросы, при этом управляющий директор поблагодарил отличающийся сплоченностью коллектив за успешную работу. Стоит отметить, Хабезское энергосбытовое отделение – единственное в АО "Карачаево-Черкесскэнерго" по итогам работы в феврале добилось полного погашения недоплаты населения за электроэнергию, потребленную в январе. Это прекрасный результат, который был отмечен руководством энергокомпании.

Работа в ЭСО налажена так, что все проблемные вопросы решаются в плановом порядке. Есть полное взаимопонимание с абонентами. Население осознает необходимость своевременных платежей за потребленную электроэнергию и старается не допускать роста задолженности. Это касается и физических лиц, проживающих в частных домах, и жильцов многоквартирных домов. Кстати, с проблемой сверхнормативного потребления электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды в многоквартирных домах, сотрудники Хабезского ЭСО тоже смогли справиться.

Начальник энергосбытового отделения Одиссей Шхагошев поблагодарил управляющего директора АО "Карачаево-Черкесскэнерго" Ханафи Чотчаева за всестороннюю поддержку, отметив высокий профессионализм коллектива ЭСО – по его словам, хороших результатов можно добиться только благодаря сплоченности и ответственности каждого на своем рабочем месте.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно