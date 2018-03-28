Хабезское районное ЭСО добилось от населения полного погашения январских долгов

Управляющий директор АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Ханафи Чотчаев в рамках встреч с коллективами районных и городских энергосбытовых отделений (ЭСО) посетил Хабезское ЭСО.

Общение с работниками подразделения прошло в особой атмосфере. Сотрудники ЭСО задали руководителю интересующие их вопросы, при этом управляющий директор поблагодарил отличающийся сплоченностью коллектив за успешную работу. Стоит отметить, Хабезское энергосбытовое отделение – единственное в АО "Карачаево-Черкесскэнерго" по итогам работы в феврале добилось полного погашения недоплаты населения за электроэнергию, потребленную в январе. Это прекрасный результат, который был отмечен руководством энергокомпании.

Работа в ЭСО налажена так, что все проблемные вопросы решаются в плановом порядке. Есть полное взаимопонимание с абонентами. Население осознает необходимость своевременных платежей за потребленную электроэнергию и старается не допускать роста задолженности. Это касается и физических лиц, проживающих в частных домах, и жильцов многоквартирных домов. Кстати, с проблемой сверхнормативного потребления электроэнергии, отнесенной на общедомовые нужды в многоквартирных домах, сотрудники Хабезского ЭСО тоже смогли справиться.

Начальник энергосбытового отделения Одиссей Шхагошев поблагодарил управляющего директора АО "Карачаево-Черкесскэнерго" Ханафи Чотчаева за всестороннюю поддержку, отметив высокий профессионализм коллектива ЭСО – по его словам, хороших результатов можно добиться только благодаря сплоченности и ответственности каждого на своем рабочем месте.