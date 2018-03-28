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Хэнгтонг Рус приглашает на НЕФТЕГАЗ 2018

Hengtong Rus, HENGTONG OPTIC-ELECTRIC, НЕФТЕГАЗ-2018

ООО "Хэнгтонг Рус" от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC приглашает всех желающих посетить наш стенд №21С04 на выставке "НЕФТЕГАЗ 2018", которая пройдет с 16-19 апреля 2018г. в Центральном Выставочном комплексе "Экспоцентр" г. Москва.

ООО “Хэнгтонг Рус" представит на выставке продукцию:    

  • Подводный силовой кабель
  • Оптический подводный кабель
  • Нефтепогружной кабель
  • Специальный кабель (контрольный, управления, лифтовой и т.д.)

У Вас будет возможность получить исчерпывающую информацию о нашей компании и продукции, о взаимовыгодных условиях работы, а также задать все интересующие вопросы нашим специалистам.

Более подробную информацию о выставке вы найдете на сайте http://www.neftegaz-expo.ru/

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Hengtong Rus
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