"Завод ССТ Теплые Полы" впечатлил бизнесменов из Болгарии

27 марта 2018 года завод ГК "ССТ" по производству теплых полов в Мытищах посетила делегация из Болгарии. Группа бизнесменов из Габрово, возглавляемая главным специалистом Центра промышленности республики Болгария Димитром Георгиевым, познакомилась с деятельностью ведущих промышленных предприятий Мытищ. 27 марта вместе с администрацией городского округа они побывали на производстве продукции из алюминиевых сплавов "МОСТ-1", затем посетили "Завод ССТ Теплые Полы". Финальной точкой визита стало посещение Московской пивоваренной компании.

По словам Алексея Козлова, начальника управления социально-экономического развития городского округа Мытищи, большое впечатление на болгарскую делегацию произвел завод Группы компаний "Специальные системы и технологии". В ходе экскурсии представители бизнеса из Болгарии узнали об ассортименте выпускаемой продукции — системах бытового и промышленного электрообогрева, системах контроля протечек воды Neptun, гибких гофрированных трубах из нержавеющей стали IWS. Делегация побывала с экскурсией на складе готовой продукции, участках экструзии, изготовления матов и радиоэлектронной аппаратуры. В завершении визита гости обсудили с представителями ГК "ССТ" перспективы сотрудничества.

Делегатам было что предложить российскому производителю. В состав болгарской группы вошли бизнесмены: Васил Коцев, генеральный директор "Бултехком" (металлорежущие машины); Александр Иванов, генеральный директор "Янтра" (электротельферы); Иван Костадинов, генеральный директор "БУЛКАР-РУС" (подъемная техника); Здравко Димитров, генеральный директор "Балканфудс" (пищевая индустрия); Стилиян Якимов, генеральный директор ЗТС "Неда" (туризм и отдых) и Филип Иванов, коммерческий директор, глава представительства в СНГ "СТАМ" (автоматизированные складские системы).

Группа компаний "Специальные системы и технологии" экспортирует свою продукцию в 47 стран мира и заинтересована в поставках своих решений в Болгарию. Участники встречи выразили надежду на дальнейшее продолжение диалога.

Бизнесмены из Габрово приезжают с визитом в Мытищи во второй раз. Организатором встреч выступает Центр промышленности республики Болгария. Первая делегация состоялась в ноябре 2017 года. Цель визита бизнесменов — знакомство с деятельностью передовых мытищинских предприятий различных секторов экономики и поиск новых партнеров.

Габрово и Мытищи являются городами-побратимами с 2002 года. Дружба между регионами не ограничивается культурным обменом. В последнее время города начали сотрудничать в части обмена деловыми контактами.

