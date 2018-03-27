83,7% энергообъектов ФСК ЕЭС охвачены по итогам 2017 года цифровыми каналами связи

Протяженность базовой технологической сети связи ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") – волоконно-оптических линий (ВОЛС) – в 2017 году увеличилась до 73,6 тыс. км. К 2025 году ее планируется расширить до 105 тыс. км, что наряду с другими современными телекоммуникационными технологиями* позволит охватить порядка 90% подстанций компании цифровыми каналами связи. Это повысит качество управления инфраструктурой, надежность электроснабжения потребителей, поспособствует оптимизации операционных затрат.

Цифровые каналы связи необходимы для передачи ключевой корпоративной и технологической информации, включая данные учета, показатели работы энергоинфраструктуры в реальном времени и пр. Создается возможность для реализации технологий "интеллектуальной сети" и решений цифровой подстанции. Непосредственно ВОЛС служит основой для развития телеуправления объектами в удаленном режиме – одного из ключевых направлений цифровизации ФСК ЕЭС.

До 2021 года будет реализовано телеуправление на 93 подстанциях ФСК ЕЭС. Также до 2025 года планируется выполнить 32 цифровых проекта, связанных с комплексным внедрением цифровых решений на энергообъектах.

Справка:

В 2016-2017 годах ФСК ЕЭС выполнила несколько крупных проектов по внедрению ВОЛС: на Дальнем Востоке – на участках ЛЭП от подстанции "Нижний Куранах" до "Майи" и "Олекминска" (890 км), на Юге – от Ростовской АЭС до подстанции "Тихорецкая" (340 км). Также ВОЛС были внедрены на линиях "Уренгой – Мангазея" (305 км) в Западной Сибири, "Кострома – Киров" (350 км) в Центре и Поволжье, "Нальчик – Владикавказ-2" (210 км) на Северном Кавказе.

*спектральное уплотнение каналов (WDM), пакетная передача данных (Ethernet)

