Большая ТЭЦ для малых

На примере чайника, вентилятора и самолета школьникам из Ижевска рассказали про работу турбин и котлов теплоэлектростанции. Шестиклассники одной из школ города побывали на ТЭЦ-1, и, по сути, оказались на первом в их жизни уроке физики, которую они пока еще не изучают за партами. Зато смогли воочию увидеть ее законы в действии, попав на энергопредприятие.

Доступным языком про сложную технику, на понятных и простых примерах экскурсовод – а им стал ведущий инженер теплотехнической службы Удмуртского филиала Даниил Шишлин – сумел заинтересовать ребят и познакомить с современной электростанцией с блоком парогазовой установки (ПГУ).

Участников экскурсии впечатлили колоссальные масштабы ТЭЦ и то, насколько многими знаниями и умениями должны обладать энергетики, чтобы управлять таким оборудованием.

Никита Кочуров, ученик 6 класса: "Интересно было узнать и увидеть турбину, которая при разгоне делает 500 оборотов в минуту, а в работе достигает 3 тысяч оборотов. Запомнилось, что эта турбина разгоняется паром. А сама она разгоняет генератор, который вырабатывает электричество. Думаю, эти знания могут очень пригодиться потом на занятиях в школе и в институте, на экзаменах. Я впервые на таком большом промышленном предприятии, и экскурсия мне очень понравилась. Интересно было бы еще побывать на ТЭЦ в будущем".

Отметим, что на электростанциях Удмуртского филиала подобные Дни знаний и открытых дверей для школьников, студентов, блогеров, детей сотрудников предприятий "Т Плюс" стали традицией. Так в прошлом году в филиале состоялись более 20 экскурсий в общей сложности для 430 участников.

