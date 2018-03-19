Энергетики "Самарских РС" начинают массовые ремонтные работы

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" стартуют работы, включенные в ремонтную программу текущего года. В ближайшие месяцы энергетикам предстоит осуществить ремонт и замену оборудования подстанций 35-110 кВ, элементов линий электропередачи 0,4-110 кВ, зданий и сооружений, а также расчистку просек воздушных линий и благоустройство энергообъектов.

Качественное выполнение массовых ремонтных работ требует большой предварительной подготовки. В филиале проведено обучение и практические занятия с персоналом, все бригады обеспечены современными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и приспособлениями, а также необходимой нормативно-технической документацией. Подготовлен автотранспорт, грузоподъемные машины и механизмы.

В текущем году энергетикам "Самарских распределительных сетей" предстоит выполнить капитальный и текущий ремонт оборудования всех классов напряжения на 69 подстанциях 35-110 кВ и 723 трансформаторных подстанциях 6-10 кВ, запланирован ремонт свыше 1800 км линий электропередачи 35-110 кВ и более 3000 км линий электропередачи распределительных сетей. Будет выполнена расчистка свыше 1000 га просек воздушных линий. Работы в филиале уже начались.

На время проведения Чемпионата мира по футболу в г.о. Самара будет введен режим "технологической тишины" в целях обеспечения надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов. Однако это не скажется на выполнении ремонтной программы, и все работы будут выполнены в полном объеме к концу сентября.