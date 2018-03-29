Энерговоры выплатили филиалу "Карачаево-Черкесскэнерго" более 1,3 миллионов рублей ущерба

За первые два месяца года недобросовестные потребители Карачаево-Черкесии, в отношении которых были составлены акты безучетного потребления электроэнергии, в том числе и в предыдущие периоды, возместили ущерб филиалу МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") в размере более 1,3 млн рублей. В частности, шесть юридических лиц, которые незаконно потребили около 400 тыс. киловатт-часов электроэнергии, выплатили более миллиона рублей, а 64 физлица, потребивших в обход приборов учета почти 170 тыс. киловатт-часов электроэнергии, возместили 230 тыс. рублей.

Всего же за отчетный период специалисты филиала в ходе рейдов и подворовых обходов выявили 36 фактов безучетного потребления электроэнергии. Ущерб компании от их незаконных действий составил почти 145 тыс. рублей, а объем незаконно потребленной электроэнергии – около 108 тыс. киловатт-часов.

Больше всего фактов незаконного потребления электроэнергии выявлено специалистами Зеленчукских РЭС, которые оформили 17 актов безучетного энергопотребления, по шесть фактов выявили энергетики Прикубанских и Малокарачаевских РЭС.

Все материалы по составленным актам безучетного энергопотребления направляются в правоохранительные органы Карачаево-Черкесии для принятия к нарушителям мер административного воздействия в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ.

Недобросовестные потребители электроэнергии должны осознавать, что помимо компенсации нанесенного ущерба, они будут подвергнуты штрафным санкциям, которые многократно превышают размер "сэкономленных" таким незаконным образом средств на оплату электроэнергии.

За безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, а также за самовольное подключение к электрическим сетям абонентам-нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа для физических лиц до 15 тысяч рублей, должностных лиц до 80 тысяч рублей или повлечет дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.