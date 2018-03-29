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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС подготовила ЛЭП Урала к новому грозовому сезону

ФСК ЕЭС подготовила ЛЭП Урала к новому грозовому сезону

29 марта 2018, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА, ЛЭП

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Уральский филиал ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в 2017 году заменил более 730 км грозотроса на высоковольтных линиях в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Оренбургской областях, Пермском крае и Республике Удмуртия. Это повысит качество электроснабжения потребителей в грозовой период.

Наибольший объем работ выполнен на территории Южного Урала. Новый грозотрос смонтирован на ЛЭП 500 кВ "Южно-Уральская ГРЭС 2 – Шагол" и "Курчатовская – Шагол", 220 кВ "КС 19 – Чебаркуль" и "Чебаркуль – Шагол".

Своевременное выполнение программы по повышению грозоупорности энергообъектов ведет к снижению количества аварийных отключений высоковольтных линий из-за грозы. Новое оборудование повышает грозоупорность ЛЭП, предотвращая короткие замыкания.

В 2018 году планируется заменить около 300 км грозотроса на воздушных линиях Урала.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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