Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" определил лучших потребителей электроэнергии

В филиале "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" подвели итоги конкурса "Энергия честного партнерства-2017". Лучшие потребители электрической энергии на территории Брянской области получат памятные награды.

Конкурс "Энергия честного партнерства" проводится в компании ежегодно с целью поощрить добросовестных потребителей. Критериями для победы являются строгое исполнение договорных обязательств по оплате поставленной электроэнергии, соблюдение условий технического присоединения, совершенствование систем учета электроэнергии, реализация мероприятий по энергосбережению, использование современных сервисов удаленной работы с лицевым счетом и электронного документооборота.

Победителей конкурса определяют по итогам работы за предыдущий год в номинациях "Лучший потребитель электрической энергии" и "Добросовестный потребитель электрической энергии". Кроме того, предусмотрен специальный приз в номинации "Электричество без расточительства" за активное внедрение в работу энергосберегающих технологий.

"Мы ценим хорошие отношения с нашими партнерами и стремимся к взаимовыгодному диалогу с каждым потребителем, — отметил директор филиала "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" Валерий Гричанный. — Сегодня все большее значение в деловом мире приобретает репутация компании. Проводя конкурс "Энергия честного партнерства", мы ставим задачу не только поощрить ответственных клиентов, но и стимулировать других потребителей к переходу на качественно новый уровень взаимодействия. Добросовестное выполнение своих обязательств и ответственный подход к работе – залог успешного сотрудничества между нашими компаниями".

Награждение победителей конкурса пройдет в апреле. Представители топ-менеджмента филиала "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" вручат лучшим потребителям почетные награды, а сведения о них будут размещены на корпоративном сайте компании в разделе "Доска почета", а также на официальных страницах в социальных сетях.

