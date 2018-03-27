ГК IEK в Дубае: успех подтверждён

В марте в Дубае прошла международная профильная выставка Middle East Electricity с участием крупнейших игроков мирового электротехнического рынка. ГК IEK представила свое оборудование и готовые решения в построении систем электроснабжения.

Продукция ГК IEK уже достаточно известна в странах Ближнего Востока и Восточной Африки благодаря именно Middle East Electricity. Этот регион — перспективный растущий рынок, с активным строительством, где качественное электротехническое оборудование пользуется повышенным спросом. В 2013 году Группа компаний IEK впервые стала участником Ближневосточной выставки и сразу оказалась в центре внимания посетителей. В этом году она подтвердила свой успех: были проведены переговоры с более чем 70 компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Ирака, Сирии, Индии, Эфиопии и других стран. У ГК IEK установлены хорошие рабочие отношения с Торговым представительством РФ в ОАЭ, один из его первых лиц стал почетным гостем экспозиции компании.