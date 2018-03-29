Гидроагрегат № 3 Аушигерской ГЭС введен в работу после капитального ремонта

На гидроагрегате № 3 Аушигерской ГЭС (входит в состав Кабардино-Балкарского филиала РусГидро) завершился капитальный ремонт, который начался 21 января текущего года в соответствии с утвержденной программой ремонтов филиала на 2018 год.

В период подготовки к капитальному ремонту специалисты АО "Гидроремонт ВКК" провели комплекс замеров основных технических показателей работы гидроагрегата и вспомогательных систем: вибрационное состояние, температурный режим узлов, режимы работы вспомогательных систем. В ходе ремонта на гидроагрегате проведена разборка, ревизия и регулировка основных узлов генераторного и турбинного подшипников, подпятника. Также выполнен ремонт рабочего колеса, лабиринтных уплотнений, лопаток направляющего аппарата и спиральной камеры. На завершающей стадии проведены эксплуатационные испытания оборудования гидроагрегата: турбина и генератор протестированы на холостом ходу, проведены вибрационные и испытания под нагрузкой.

Гидроагрегат № 3 был введен в промышленную эксплуатацию 22 декабря 2002 года. К моменту вывода в капитальный ремонт суммарная выработка гидроагрегата составила более 1,1 млрд кВт.ч.