"МОЭК" в январе-феврале 2018 года на 7,7% увеличил полезный отпуск тепловой энергии

В ПАО "МОЭК" подведены итоги производственной деятельности за январь-февраль 2018 года. Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям за январь-февраль 2018 года составил 23,8 млн Гкал, что на 7,7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года (22,1 млн Гкал).

Увеличение полезного отпуска теплоэнергии в январе-феврале текущего года обусловлено реализацией ПАО "МОЭК" функций единой теплоснабжающей организации (ЕТО), а также более низкой средней температурой наружного воздуха в феврале 2018 года (-8,9 градусов Цельсия) по сравнению с февралем прошлого года (-4,5 градусов).