МРСК Сибири и SAP готовы внедрять технологии дополненной реальности в энергосетевой комплекс Сибири

Пилотный проект по применению технологии дополненной реальности на объектах энергокомплекса Сибири сегодня представили специалисты ПАО "МРСК Сибири" и компании SAP в рамках 8-го Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков. С экспозицией ознакомились заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов и главный инженер ПАО "Россети" Дмитрий Гвоздев.

Проект представляет собой интеграцию корпоративных и технологических систем с активным применением 3D-моделей и технологий AR+ (дополненная реальность). Прототип выполнен в форме макета трансформатора, на котором специалисты в интерактивном режиме могут оттачивать навыки работы с подстанционным оборудованием. В режиме реального времени электромонтёр получает сведения о текущем состоянии оборудования и принимает решения о необходимости проведения ремонтных работ.

"Реализация этого пилотного проекта позволит в корне изменить подход к обслуживанию и ремонту электроэнергетического оборудования: повысить скорость принятия обоснованных решений персоналом, безопасность – и при этом снизить травматизм персонала, сократить количество ошибок. Кроме того, мы видим значительные перспективы в разработке и внедрении виртуальных тренажеров для обучения и тестирования сотрудников", - рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО "МРСК Сибири" Игорь Сорокин.

"Наша компания активно инвестирует в развитие передовых технологий, поскольку они открывают большие перспективы. Мы уверены, что они в самое ближайшее время смогут изменить работу энергокомпаний мира. Отмечу, что "Россети" и МРСК Сибири, в частности, в этом технологическом сегменте являются одним из лидеров и в числе первых апробируют эти технологии", - рассказал заместитель генерального директора SAP СНГ Дмитрий Пилипенко.

"Интересный проект. Я хотел бы взглянуть на данную систему на примере реального района электрических сетей", - сказал заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, знакомясь с демонстрацией возможностей проекта.