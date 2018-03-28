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Отраслевые новости: Энергетика

На строительной площадке Ленинградской АЭС прошла экскурсия для работников офиса "Северного управления строительства"

На строительной площадке Ленинградской АЭС прошла экскурсия для работников офиса Северного управления строительства

29 марта 2018, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Специалисты и члены их семей побывали на различных объектах строящейся станции. Знакомство с территорией возведения второго энергоблока началась со смотровой площадки, где расположены информационные стенды, рассказывающие о проекте "АЭС-2006" и ходе строительства.

Затем участники экскурсии осмотрели место сборки внутренней защитной оболочки реактора и строящуюся башенную испарительную градирню. Сооружение этой конструкции высотой 170 метров планируется завершить в текущем году.

Также сотрудникам "Северного управления строительства" показали машинный зал турбинного отделения. В настоящее время здесь проходит сборка турбоагрегата. Все ротора уложены в подшипники, специалисты проводят выверку линии вала.

От Ленинградской атомной станции на память о посещении стройплощадки гости получили буклеты, детские издания и сувениры.

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