На строительной площадке Ленинградской АЭС прошла экскурсия для работников офиса "Северного управления строительства"

Специалисты и члены их семей побывали на различных объектах строящейся станции. Знакомство с территорией возведения второго энергоблока началась со смотровой площадки, где расположены информационные стенды, рассказывающие о проекте "АЭС-2006" и ходе строительства.

Затем участники экскурсии осмотрели место сборки внутренней защитной оболочки реактора и строящуюся башенную испарительную градирню. Сооружение этой конструкции высотой 170 метров планируется завершить в текущем году.

Также сотрудникам "Северного управления строительства" показали машинный зал турбинного отделения. В настоящее время здесь проходит сборка турбоагрегата. Все ротора уложены в подшипники, специалисты проводят выверку линии вала.

От Ленинградской атомной станции на память о посещении стройплощадки гости получили буклеты, детские издания и сувениры.