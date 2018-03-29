Николай Никифоров обсудил развитие связи в Псковской области

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в рамках рабочего визита провел встречу с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и принял участие в совещании по вопросу подключения медицинских учреждений и малых населенных пунктов к интернету.

Глава Минкомсвязи России отметил, что в 2018 году основной задачей является завершение реализации реформы универсальных услуг связи и программы устранения цифрового неравенства в Псковской области. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реформы было подписано Псковской областью в ноябре 2016 года. Сегодня насчитывается около 100 населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек, которые попадают под реформу, в 2018 году планируется проложить еще 100 км волоконно-оптической линии связи. "В 81 населенном пункте уже появились точки доступа Wi-Fi, подключенные к магистральным каналам по волоконно-оптической линии связи. Нам осталось подключить в Псковской области всего 19 населенных пунктов", — сказал Николай Никифоров.

Министр связи и массовых коммуникаций России также подчеркнул, что продолжается совместная работа с Минздравом России по подключению к интернету медицинских учреждений. В рамках поручения, которое поставил Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года, в 2017 году в Псковской области к скоростному интернету было подключено 43 медицинских учреждения из 68. Участники встречи также обсудили возможность использования цифровых технологий для мониторинга качества услуг здравоохранения и участие Псковской области в проекте "Бережливая поликлиника", который призван повысить эффективность работы медицинских учреждений и общую доступность медицинской помощи.