Новый адрес офиса ГК "Меридиан"

С 26 марта 2018 года офис группы компаний "Меридиан" располагается по новому адресу: 192029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3, ДЦ "Невский", 6 этаж. Телефон остался прежним: +7 (812) 333-33-17.

"Мы всегда стремимся создать как можно более комфортные условия для наших сотрудников и партнеров. Новый офис имеет более удобную транспортную доступность, что немаловажно в условиях такого мегаполиса как Санкт-Петербург. Надеемся, это даст дополнительные возможности для воплощения бизнес-планов и развития компании", – отметил генеральный директор ГК "Меридиан" Алексей Максимихин.