Орская солнечная станция - площадка для знакомства с новой энергетикой

На днях крупнейшую солнечную станцию в России посетили учащиеся 6 класса МОАУ "Гимназия №3" города Орска. Орская солнечная электростанция им. Александра Влазнева становится одним из самых популярных мест промышленного туризма. За два с половиной года работы станция успела встретить десятки учебных классов, представителей социальных учреждений и организаций.

На днях крупнейшую солнечную станцию в России посетили учащиеся 6 класса МОАУ "Гимназия №3" города Орска. Юные гости побывали на смотровой площадке, откуда им открылся вид на зеркальную гладь панелей. Рассмотрели территорию первой очереди станции через биноскоп.

В день экскурсии солнце не скупилось на яркие лучи. "А можно узнать, сколько электричества вырабатывается прямо сейчас?", - спросил один из гимназистов. "Конечно, - заверил экскурсовод-начальник станции Сергей Алексеев. - Давайте пройдем в пункт управления и посмотрим".

Учащиеся удивились: как такая большая станция может управляться из одной небольшой комнатки? Сергей Николаевич объяснил, что Орская СЭС полностью автоматизирована, поэтому для управления ею не требуется большого штата сотрудников. Кроме того, управление солнечной станцией может осуществляться с главного щита Орской ТЭЦ-1.

День экскурсии выдался очень ясным и солнечным, так что выработка в обеденное время составила 288059 кВт*ч. "После введения в эксплуатацию второй и третьей очередей мощность станции составляет 40 МВт. На сегодняшний день максимальное значение выдаваемой мощности достигало 34 МВт", - отметил Сергей Алексеев.

Ребята признались - объект их очень впечатлил. Они поблагодарили руководство за интересную экскурсию и обещали, что обязательно приедут посмотреть на станцию в летнее время!