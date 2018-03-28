Понятно, прозрачно, удобно: в "Тюменьэнерго" расширен функционал интерактивных сервисов

Компания "Тюменьэнерго" дополнила существующие интерактивные сервисы функционалом заверения документов электронной цифровой подписью и оплаты услуг через личный кабинет на сайте компании. В настоящее время процесс взаимодействия с клиентами может целиком осуществляться в электронном формате.

Со второй половины 2017 года через личный кабинет на сайте www.te.ru любой потребитель может не только подать заявку на технологическое присоединение к сетям и проследить, на какой стадии находится исполнение договора, но и оплатить услуги компании. Сервис сразу же стал популярным среди потребителей. "Около 90% заявок на подключение к сетям поступает в компанию от физических лиц, техприсоединение их объектов стоит 550 рублей. Оплата такой суммы сродни любой рядовой покупке клиента, поэтому технологически процесс для этой категории должен быть максимально упрощён. Сервис оплаты через сайт позволил оптимизировать эту задачу", – отмечает заместитель начальника Департамента технологического присоединения АО "Тюменьэнерго" Вадим Сипайлов.

Более того, с 2017 года клиенты компании могут заключать договоры с помощью электронной цифровой подписи, при этом "Тюменьэнерго" первой в России внедрила ЭЦП для физлиц с использованием удостоверяющего оператора. Преимущества работы через оператора электронного документооборота очевидны: это независимость от курьерских служб и Почты России, надёжность системы, защищённость от возможных внешних воздействий, гарантия сохранения информации. Электронные платформы позволяют дублировать информацию, что, в свою очередь, защищает и компанию, и клиентов от потери данных. В целом внедрение электронных сервисов позволило значительно оптимизировать время обработки заявок и сократить бумажный документооборот.

"Надеемся, что наши сервисы сделают процесс техприсоединения понятным, прозрачным и удобным. Мы пытаемся приучать потребительский рынок к новым простым решениям, поэтому в "Тюменьэнерго" принят регламент ускоренной работы по заявкам, поданным через личный кабинет. Подготовка договора по электронной заявке вместо 15 дней проходит за 7 дней. Процедура отправки договора и подписи стороной клиента сокращается с 40 дней (с учётом пересылки Почтой России) до одного дня. В целом можно сэкономить до 70 дней и на два месяца раньше приступить к работе по подключению к сетям", – рассказывает Вадим Сипайлов.

Напомним, через личный кабинет также можно подать заявку на перераспределение мощности, передать данные учёта потреблённой электроэнергии. Уже сейчас 90% клиентов-физлиц подают заявки на техприсоединение через интернет. Рост популярности IT-решений свидетельствует о том, что энергетики находятся на верном пути.