Россия примет участие во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО" в Дубае в 2020 году

В г. Дубае (ОАЭ) состоялось подписание договора об участии Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2020". В церемонии подписания приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, генеральный комиссар российской секции на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2020" Георгий Каламанов и исполнительный директор Бюро "ЭКСПО-2020 Дубай" господин Наджиб Аль Али.

По итогам подписания Георгий Каламанов поблагодарил дубайскую сторону за поддержку и отметил, что Российская Федерация уделяет большое внимание предстоящему участию в "ЭКСПО-2020".

"Уже сегодня очевидно, что, благодаря усилиям организаторов, предстоящее в 2020 году ЭКСПО превзойдет по масштабу все предыдущие. Участие России в столь значимом мероприятии позволит продемонстрировать достижения страны в соответствующей сфере, а также содействовать положительному восприятию России на мировом уровне", - заявил Георгий Каламанов.

Он также отметил, что опыт Дубая является определенным ориентиром в связи с участием Российской Федерации в заявочной кампании на право проведения Всемирной выставки в 2025 году в г. Екатеринбурге.

"Мы самым внимательным образом изучаем опыт наших дубайских партнеров, их концептуальные подходы в формировании структуры проекта, раскрытия темы, работы по обеспечению участия максимального количества стран", - сказал замминистра.

