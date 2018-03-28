"Ростелеком" и Администрация Ханты-Мансийска обсудили возможность внедрения проекта "Умный город" в столице Югры

Состоялась рабочая встреча заместителей главы Администрации города Ханты-Мансийска Майи Есиной, Сергея Волчкова, Андрея Шашкова и вице-президента "Ростелекома" – директора макрорегионального филиала "Урал" Сергея Гусева, в рамках которой стороны обсудили возможность взаимодействия по реализации проекта "Умный город".

Главная цель "умной" трансформации – повышение эффективности городского хозяйства за счет максимального использования цифровых технологий.

Ханты-Мансийск рассматривается в качестве одной из первых пилотных площадок в Югре для реализации комплексного проекта "Умный город". В ходе обсуждения стороны сошлись во мнении, что в случае принятия решения о внедрении проекта в столице региона, работы необходимо вести с учетом уже имеющихся реализованных подсистем.

В Югре "Ростелеком" уже реализовал элементы "умного города" в сфере ЖКХ, транспорта и безопасности. Энергосберегающие теплопункты в детских садах Пыть-Яха экономят до 30% тепловой энергии. В Югорске "умное" освещение городских улиц позволяет экономить до 44% электроэнергии. В Ханты-Мансийске работает система биометрического контроля – видеонаблюдение с идентификацией лиц на массовых спортивных мероприятиях. За информирование в случае чрезвычайных ситуаций в округе отвечает инновационная система экстренного оповещения населения. Рубежи въезда и выезда из Ханты-Мансийска по направлениям Нягань и Нефтеюганск оснащены системой фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сергей Гусев, вице-президент – директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком":

"Проект "Умный город" – это экономия бюджетных средств, новый уровень комфорта и безопасности жителей. Мировой опыт показывает, что "умные" города получают дополнительный импульс в своем развитии, становятся еще более привлекательными для инвесторов. Конкретные решения, уже внедренные "Ростелекомом" в Югре, – хорошая основа для реализации "умного города" в столице округа".

"Умные" технологии в Ханты-Мансийске успешно реализуются не первый год. Среди прочего – мониторинг и учет расхода воды, мониторинг и устранение потерь энергоресурсов в зданиях и сооружениях, работа автоматизированных тепловых пунктов на объектах социальной сферы, фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения, мониторинг движения общественного транспорта и служб ЖКХ, энергоэффективное уличное освещение. И это не полный перечень направлений, в которых эффективно используется современные информационные системы в столице региона.

В завершение встречи участники наметили план совместных мероприятий по выработке оптимальных решений по реализации проекта "Умный город" в окружном центре.

