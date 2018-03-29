Руководство ПАО "ДЭСК" и Госжилинспекции Дагестана договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с должниками

Управляющий директор ПАО "ДЭСК" (входит в группу компаний "Россети") Магди Гитинов и Главный Государственный жилищный инспектор Республики Дагестан Али Джабраилов провели совещание, на котором шла речь об усилении сотрудничества в 2018 году.

В ходе заседания были обсуждены вопросы размещения ресурсоснабжающей организацией установленных законодательством сведений в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" с 1 января 2018 года в системе необходимо размещать информацию о размере платы, подлежащей внесению потребителем за жилое помещение и коммунальные услуги.

В ходе встречи особый акцент был сделан на запланированном комплексе мероприятий для снижения задолженности за электроэнергию муниципалитетов, отчего напрямую зависит повышение качества предоставляемых услуг. Намечены совместные выездные совещания с главами местных администраций для решения вопроса о предоставлении информации о фактическом нахождении абонентов и наличии приборов учета.

"Понимание значимости проблем помогает их оперативному решению", - подчеркнул важность взаимодействия между дагестанскими энергетиками и Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан руководитель дагестанского гарантпоставщика Магди Гитинов.