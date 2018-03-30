Состоялось открытие Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков в Сочи

29 и 30 марта 2018 года в г. Сочи под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации проводится 8-е Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков (СГИЭ 2018). В мероприятии принимают участие более 250 специалистов - представители Минэнерго России, главные инженеры и технические руководители субъектов электроэнергетики, а также представители других заинтересованных организаций.

В этом году, впервые, формат мероприятия из традиционного отчетного совещания с докладами и обсуждениями трансформирован в интерактивное мероприятие (стратегическая сессия) с элементами "мозгового штурма" от всех участников.

Открыл работу Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов.

В своем приветственном слове Андрей Черезов отметил, что тема цифровизации энергетики, как основной инфраструктурной отрасли экономики, имеет государственное значение.

"Цифровая трансформация электроэнергетики порождает новые возможности, которые необходимо увидеть и использовать. Для этого необходимо менять не только технологии, но и бизнес-процессы, и модели взаимодействия компаний, связанных единой производственной цепочкой. Внедрение цифровых технологий, оснащение оборудования электроэнергетики датчиками и сенсорами, строительство цифровых подстанций, – это только инструменты, а не цель цифровизации" - подчеркнул Андрей Черезов.

Также заместитель Министра призвал участников конференции к активному участию в формировании новой электроэнергетики: "Представителям отрасли, профессионалам пора брать на себя ведущую роль в процессах цифровизации отрасли и становиться заказчиками, а не потребителями технологических решений".

При этом он обещал, что все полученные в рамках дискуссии наработки будут учтены и максимально использованы Минэнерго России в ходе реализации ведомственной программы "Цифровая трансформация электроэнергетики России".

В рамках мероприятия каждый участник совещания сможет принять участие в работе сформированных групп в интерактивном формате и проработать пилотные проекты по цифровизации электроэнергетики, выявлению ключевых барьеров для "цифровизации" отрасли и разработке возможных мер их преодоления, а также в формировании "дорожной карты" совместных действий.