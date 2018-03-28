ЦНИИТМАШ поделился опытом с турецкими коллегами

Сотрудники АО "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) выступили с докладами на Конференции в рамках V Международного саммита по ядерной энергетике (INPPS-2018) в Стамбуле, Турция.

Директор института сварки ЦНИИТМАШ, кандидат технических наук Юрий Волобуев рассказал о нормативном обеспечении и требованиям к качеству оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (АЭУ). В своем докладе он коснулся вопросов нормативного, методического и процедурного обеспечения аттестационной деятельности в области сварочного производства, требований действующей нормативной документации к материалам и персоналу, правил аттестации сварщиков и технологий сварки и наплавки.

Заведующий лабораторией конструкционных материалов для АЭУ Евгений Муханов представил доклад об особенностях деятельности ЦНИИТМАШ как головной материаловедческой организации ГК Росатом при согласовании документации на производство заготовок для оборудования для АЭС "Аккую". Также он пояснил алгоритм проведения технического аудита зарубежных предприятий, чтобы оценить их производственные возможности.

"Целью нашего участия было налаживание контактов с представителями турецких предприятий для дальнейшего сотрудничества в качестве головной материаловедческой организации ГК Росатом, – рассказал Юрий Волобуев. – Нам было важно обсудить с зарубежными коллегами возможность организации представительства ЦНИИТМАШ на турецкой территории, которое бы курировало материаловедческое сопровождение работ по изготовлению оборудования для АЭС в соответствии с требованиями действующей в России нормативно-технической документации к качеству изготавливаемого оборудования". По его мнению, участие сотрудников института в Конференции в рамках INPPS-2018 позволило ЦНИИТМАШ зарекомендовать себя как надежного партнера.

Международный саммит INPPS проходит в Стамбуле в пятый раз. На его площадку приезжают представители ведущих компаний атомной индустрии Турции, профильных ведомств. Форум является крупнейшей отраслевой площадкой для диалога компаний, работающих в сфере атомной энергетики.