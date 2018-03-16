Ульяновские энергетики готовятся к грозовому сезону

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" идет подготовка электросетевых объектов к работе в грозовой сезон.

Сезон гроз – серьезное испытание для электротехнического оборудования. Поэтому до начала грозового периода и во время его прохождения энергетики реализуют комплекс технических и организационных мероприятий по защите энергооборудования от возможных разрядов природного электричества.

При подготовке к прохождению грозового периода проводятся обследования состояния изоляции, грозозащитных тросов и их контактных соединений, а также заземляющих устройств опор и, в случае необходимости, техническое обслуживание оборудования и устранение выявленных дефектов. Энергетики проводят измерения токов проводимости, осмотр состояния устройств молниезащиты и средств защиты от перенапряжений всех объектов распределительных устройств подстанций и линий электропередач на подходах к подстанциям, в том числе с использованием тепловизионного контроля.

Специалистами филиала организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета с целью получения прогнозов о времени и характере грозовой активности, а также с подразделениями МЧС России и местными органами власти для совместной и эффективной работы при ликвидации возможных последствий грозовых явлений. Помимо этого, в филиале проходят внеплановые и повторные инструктажи о мерах безопасности при проведении работ по устранению дефектов на воздушных линиях (ВЛ) и противоаварийные тренировки оперативного персонала по определению мест повреждения на ВЛ.

Тщательная и своевременная подготовка к грозовому сезону и выполнение всех намеченных мероприятий в совокупности создают надежную систему защиты энергообъектов от перенапряжений и позволяют снизить риск возникновения технологических нарушений, связанных с грозовыми явлениями.