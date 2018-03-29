Юрий Зайцев предложил ряд мер по улучшению ситуации в энергетическом комплексе СКФО

В режиме конструктивного диалога прошло в Москве заседание Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Северо-Кавказского федерального округа при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, участие в котором принял генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев.

Традиционно председательствовал на совещании в Правительстве Российской Федерации Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В дискуссии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, начальника ГУ МВД России по СКФО Сергея Бачурин, представители Федеральной службы судебных приставов, федеральных и региональных органов исполнительной власти, ресурсосберегающих организаций.

Как всегда четко и энергично был обсужден ряд вопросов, касающийся электроэнергетического комплекса Северного Кавказа. В частности подводили итоги работы 2017 года.

Как доложил замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, практически по всем субъектам СКФО обеспечен 100% уровень расчетов за потребленную электроэнергию предприятиями, финансируемыми из средств республиканских бюджетов. Однако пока не достигнуты необходимые показатели по платежам предприятий ЖКХ и населения.

В ходе совещания были отмечены положительные результаты начатого в августе прошлого года эксперимента в Карачаево-Черкесской Республике по отработке межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций. Благодаря системному взаимодействию удалось наладить эффективную работу по предотвращению фактов хищений энергоресурсов, более чем в два раза повысить уровень фактического взыскания платежей.

В рамках заседания члены рабочей группы обсудили вопросы тарифной политики в регионе, а также выработку механизма финансового оздоровления проблемных предприятий жилищно-коммунального комплекса СКФО, имеющих задолженности за услуги по энергоснабжению.

Во время совещания не только подводились итоги, но и вырабатывались новые решения. Так, руководитель МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев предложил ряд оперативных мер, способных обеспечить безубыточность деятельности электроэнергетики СКФО и реализацию программы снижения потерь электроэнергии. В целях реализации Планов развития электроэнергетики СКФО предлагается не позднее 01.07.2018 принять проект Постановления в части продления особенностей функционирования оптового и розничного рынков для обеспечения источниками программы снижения потерь электроэнергии (проект находится на согласовании в Правительстве Российской Федерации).

Кроме того, Юрий Зайцев напомнил о необходимости принятия взвешенных тарифных решений, исключающих избирательный подход к тарифному регулированию, чему будет способствовать создание Единого тарифного органа по СКФО. Руководитель МРСК Северного Кавказа также уверен, что необходима реализация мероприятий "дорожных карт" по улучшению платежной дисциплины потребителей категории "ЖКХ". Важно также рассмотреть возможность пересмотра критериев отнесения сетевых компаний к ТСО и создание единой сетевой компании на территории СКФО, то есть консолидации электросетевого имущества на базе МРСК Северного Кавказа.

"Цельно и эффективно", – так оценили участники совещания работу Межведомственной рабочей группы. Лев Кузнецов между тем напомнил: "О результатах работы будет доложено Председателю Правительства РФ в рамках заседания Правительственной комиссии по развитию СКФО".

СПРАВОЧНО

За 2017 год МРСК Северного Кавказа обеспечила повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии СКФО. В результате комплекса проведенных мероприятий достигнуто повышение уровня оплаты потребителей розничного рынка электроэнергии СКФО на 1,7 %: с 82,7 % до 84,4 %. Сбор денежных средств с конечных потребителей электроэнергии возрос на 1,7 млрд руб. В целом по СКФО дебиторская задолженность потребителей электроэнергии по состоянию на 01.01.2018 года составила 23,4 млрд руб.

Основными должниками являются предприятия ЖКХ (долг 6,5 млрд руб.) и население (9,4 млрд руб.).

МРСК Северного Кавказа обеспечено увеличение уровня оплаты населением и приравненными к нему потребителями в среднем по СКФО на 1,7 % (с 73,7 % до 75,4 %). При этом уровень оплаты населением, рассчитывающимся непосредственно с гарантирующими поставщиками, составил 80,2%, что на 6,4% выше показателя за 2016 год.

Увеличение сбора денежных средств с населения на 679,5 млн руб. обеспечено за счет привлечения платежных агентов и активного внедрения и популяризации современных сервисов.

Уровень оплаты исполнителей коммунальных услуг по СКФО составил за 2017 год 40,2 %, задолженность достигла 534,4 млн руб. Данная категория потребителей является проблемной.