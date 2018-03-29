Утвержден национальный стандарт, устанавливающий единую форму паспорта воздушных линий электропередачи

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58087-2018 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электрические сети. Паспорт воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше".

Стандарт разработан АО "Техническая инспекция ЕЭС" (дочерняя компания АО "СО ЕЭС") по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности технического комитета по стандартизации ТК 016 "Электроэнергетика".

Стандарт ГОСТ Р 58087-2018 устанавливает форму и содержание паспорта воздушных линий (ВЛ) электропередачи, который позволяет документировать параметры технического состояния ВЛ электропередачи и ее основных элементов, а также требования к составлению, ведению и хранению паспорта ВЛ электропередачи.

Документ предназначен для применения в организациях, владеющих или эксплуатирующих ВЛ электропередачи напряжением 35 кВ и выше, в том числе воздушные участки кабельно-воздушных линий электропередачи.

Национальный стандарт ГОСТ Р 58087-2018 утвержден приказом Росстандарта от 20 марта 2018 года № 141‑ст.

ГОСТ Р 58087-2018 вводится в действие с 1 декабря 2018 года. К этому сроку будет завершена подготовка официального издания стандарта, которое также будет доступно для ознакомления заинтересованных лиц на сайте Росстандарта. (http://protect.gost.ru/)