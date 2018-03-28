В Рязаньэнерго прошла тренировка для оперативного персонала

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" провел тренировку по введению графиков аварийного ограничения потребления электроэнергии на территории Рязанской области. В учениях был задействован персонал Рязаньэнерго, Министерства ТЭК и ЖКХ региона, Рязанского РДУ, ФСК ЕЭС, Ново-Рязанской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ, РОЭК, РЖД, РГРЭС, РНПК, а также других субъектов энергетики и предприятий региона.

По сценарию тренировки в связи с дефицитом генерирующей мощности в ЕЭС России диспетчерский персонал Рязанского РДУ отдал команду ввести режим ограничения потребления электроэнергии в области. Энергетикам необходимо было в установленном порядке оперативно уведомить всех крупных потребителей и прочих заинтересованных лиц о временном прекращении электроснабжения.

В ходе учений сотрудники Рязаньэнерго своевременно довели до всех крупных абонентов электросети информацию об условной аварии на генерирующем оборудовании и необходимости снижения энергопотребления до уровня аварийной брони, чтобы не повредить сетевое оборудование из-за недостатка мощности. Специальная комиссия положительно оценила эффективность взаимодействия всех участников тренировки, высокую скорость их реагирования на сложившуюся ситуацию, правильность ведения переговоров и постановки задач в условиях "технологического нарушения".

Ежегодно в Рязаньэнерго проходит более 600 тематических тренировок, в том числе совместно с субъектами электроэнергетики, органами власти, ГУ МЧС по Рязанской области, что позволяет персоналу электроэнергетического предприятия находиться в постоянной готовности к оперативным и слаженным действиям с любых ситуациях.

