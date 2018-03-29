В Тамбове начались испытания белорусского электробуса

В Тамбове вышел на линию электробус белорусского производства. Бесшумный и безвредный для экологии транспорт возит пассажиров по маршруту № 5: от железнодорожного вокзала до завода "Пигмент".

Электробус-гармошку и зарядную станцию для него бесплатно предоставило предприятие-производитель "Белкоммунмаш" - на основе достигнутых ранее договоренностей между властями Тамбова и Минска. Заряжается машина в депо при помощи подъемного пантографа - восемь минут и можно снова в рейс.

Просторный салон вмещает 153 человека. Здесь есть Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Выходы сделаны низкими, что оценят пенсионеры. Стоимость поездки такая же, как в обычном транспорте.

- Хороший комфортный, современный автобус. Большой, просторный, тихий. Удобно выходить. Пожилым людям, я думаю, понравится. Отличный автобус, одним словом, - поделился впечатлениями один из первых пассажиров Дмитрий Авдеев.

Испытания электробуса на тамбовских улицах продлятся три месяца.

Российская газета