Вячеслав Кравченко: "У российского энергорынка есть механизмы, которые показывают свою эффективность"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил на круглом столе Комитета Государственной Думы РФ по энергетике на тему: "Вопросы реформирования и развития конкурентных отношений в электроэнергетике".

Замглавы энергетического ведомства отметил, что у российского энергорынка есть механизмы, которые показывают свою эффективность. "У нас есть конкуренция в генерации, есть на КОМе. За последние три года стоимость РСВ (рынок на сутки вперёд) в первой ценовой зоне фактически не изменилась, несмотря на инфляционные процессы и колебания цены на газ", - пояснил Вячеслав Кравченко. Замминистра добавил, что такой показатель доказывает правильность ранее принятых Минэнерго решений в части разделения компаний естественных монополий.

Заместитель главы энергетического ведомства подчеркнул, что розничный рынок электроэнергии также можно назвать конкурентным. "Сегодня у потребителей существует больше возможностей уходить с одного рынка на другой: с опта на розницу. И с каждым годом таких возможностей появляется всё больше, так как список требований для перехода участников уменьшается", - отметил Вячеслав Кравченко.

Говоря о перспективных направлениях развития конкуренции на рынке электроэнергии, замминистра назвал ликвидацию перекрёстного субсидирование и увеличение доли свободных двусторонних договоров.