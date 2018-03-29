Завершены восстановительные работы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершены восстановительные работы на энергообъектах, отключенных из-за шквалистого ветра 27- 28 марта.

- По состоянию на 00.05 (по хабаровскому времени) 29 марта подключены все потребители Хабаровского муниципального района и района имени Лазо по линиям 35-110 кВ,. Последний вышедший из строя фидер был введен в работу вблизи села Петровичи (муниципальный район имени Лазо). В работе остаются 12 заявок линиям электропередачи класса напряжения 0,4 кВ, которые будут выполнены в ближайшее время, - комментирует главный инженер Хабаровских электрических сетей Валерий Ожегин.

Всего, по словам энергетиков, на объектах электрохозяйства ХЭС напряжением 6/10/35/110 кВ за последние сутки было зафиксировано 31 аварийное отключение электроэнергии. Все они ликвидированы силами оперативных бригад сетевой компании.