Молодежный день 2018 – Вместеярче

Директор фонда "Надежная смена" Артем Королев принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума "Российская энергетическая неделя". Заседание прошло в Москве под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака.

Обращаясь к участникам заседания, министр отметил, что интерес к крупнейшему мероприятию в сфере энергетики необходимо эффективно использовать для формирования деловой повестки РЭН 2018, стремясь к тому, чтобы форум стал мировой площадкой для глобальной аналитики всего энергетического комплекса.

"Сегодня утвержден перечень поручений по реализации Послания Президента России к Федеральному собранию. В числе приоритетов обозначены темы, которые актуальны и для нашей отрасли. Необходимо учесть их при формировании деловой программы и выставочной экспозиции РЭН. Особое внимание необходимо уделить модернизации и внедрению цифровых технологий в энергетике", — сказал Александр Новак.

Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года на площадке ЦВЗ "Манеж". Завершением Российской энергетической недели станет Молодежный день, который в этом году станет итоговым мероприятием #ВместеЯрче и получит соответствующее название − тематический Молодежный день #ВместеЯрче.

Молодежный день подведет итоги реализации масштабных проектов в области популяризации инженерного образования энергоэффективности и энергосбережения, среди которых фестиваль #Вместеярче, молодежный Прогноз технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов, Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и другие крупнейшие молодежные конкурсы и программы.

В ходе Молодёжного дня пройдет обсуждение ключевых молодежных инициатив, а по итогам обсуждения будет сформирован план мероприятий на 2019 год и утверждена молодёжная повестка для энергетики и смежных отраслей на последующие годы.

Планируется, что в Молодежном дне примут участие более 2500 человек из более 50 регионов России.

Фонд "Надежная смена" (Оргкомитет Молодежного дня РЭН) приглашает к участию в Молодежном дне путем направления делегаций студентов и молодых специалистов, организации собственных молодежных мероприятий.