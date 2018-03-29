Музей истории и развития электрических сетей южного Подмосковья появится в Подольске

30 марта в Подольске будет торжественно открыт первый Музей электроэнергетики южного Подмосковья. Открытие приурочено к 90-летию основания "Южных электрических сетей" – филиала ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети"), которое отмечается 1 апреля.

Мечта о создании музея электроэнергетики южного Подмосковья родилась еще в 90-х годах прошлого века. Реализовать ее удалось только в настоящее время, благодаря усилиям руководства предприятия и активной позиции ветеранов и сотрудников, которые не только принимали участие в оформлении экспозиции, но и сборе экспонатов. Среди экспонатов макет высоковольтной подстанции, приборы и приспособления для работы электромонтеров и технических специалистов, изготовленные в начале и середине прошлого века, документы и письма, трудовые книжки ветеранов электросетей с датой приема на работу в 1918-1919 гг. и многое другое.

Экспозиция разместилась в административном здании Южных электрических сетей по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, дом 65.

Будущие посетители музея, а ими могут быть и студенты, и школьники, и гости предприятия, смогут узнать о начале электрификации южного Подмосковья, о развитии отрасли в настоящее время, о достижениях ветеранов и энергетиков МОЭСК.