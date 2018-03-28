Ремонтная программа Смоленскэнерго в 2017 году составила 191,31 млн рублей

Ремонтная программа филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" в 2017 году была реализована в полном объеме и в планируемые сроки. Общие затраты на проведение ремонтных работ составили 191,31 млн рублей. При этом на ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ было израсходовано 92,91 млн рублей, подстанций 6-110 кВ — 48,9 млн рублей, зданий и сооружений — 11,55 млн рублей. На ремонт автотранспортных средств было направлено 18,84 млн рублей, а 19,11 млн рублей - на ремонт средств диспетчерского и технологического управления, контрольно-измерительных приборов, а также релейной защиты и автоматики.

В результате выполнения ремонтной программы в 2017 году было отремонтировано 654,77 км линий электропередачи напряжением 35-110 кВ. Энергетики комплексно отремонтировали 4 подстанции 35-110 кВ. Наиболее значимая из них - ПС 35/10кВ "Екимовичи". Кроме этого, осуществлен ремонт 1497,76 км линий 0,4-10 кВ и 697 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

В рамках реализации производственных программ специалисты филиала провели работы по расчистке и расширению просек в зоне ответственности сетевой компании в Смоленской области. Расчистку просек воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности на воздушных линиях разного напряжения в рамках ремонтно-эксплуатационных работ в 2017 году филиал осуществил в объеме 1377,09 га. На выполнение данных работ было направлено 48,06 млн рублей. Также было проведено расширение трасс воздушных линий 6-110 кВ в объеме 560 га. Реализация данных программ позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей и снизит риски отключения линий по причине падения деревьев. Кроме этого, на расчищенных трассах удобнее производить работы, выполняемые в процессе эксплуатации линии.

Все работы в рамках ремонтной программы проводились в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства. Своевременное выполнение ремонтов является важным направлением подготовки Смоленскэнерго к прохождению осенне-зимнего периода. С помощью современных методов организации и применения современных технологий филиал повышает надежность электроснабжения потребителей, увеличивает срок эксплуатации оборудования и сокращает затраты на плановые работы.