Сотрудники Рязаньэнерго повышают безопасность энергообъектов

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" заменили 2,4 км участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) с неизолированными проводами на кабельную линию с прокладкой в земле на территории общеобразовательной школы в населенном пункте Подвязье Рязанского района.

Энергетики проводят работу по переустройству ВЛ или выносу их за пределы детских садов, школ, спортивных и игровых площадок для предупреждения случаев электротравматизма с несовершеннолетними. План мероприятий по этому направлению деятельности Рязаньэнерго рассчитан на семь лет вперед и охватит образовательные учреждения в 20 районах области.

Также в числе постоянных задач по усилению технической безопасности энергообъектов – обеспечение и регулярная проверка надежности запирающих устройств и ограждений территорий подстанций, наличия предупреждающих знаков.

В рамках информационно-разъяснительной работы с подрастающим поколением энергетики организовывают трансляцию видео- и аудиороликов, распространяют плакаты, проводят тематические конкурсы и внеклассные часы по электробезопасности. За год энергетики инициируют более 200 уроков электрограмотности и всегда готовы выехать в детский сад, школу, летний лагерь, санаторий или на турбазу для проведения обучающих занятий и мероприятий с детьми и подростками. С запросом можно обратиться в пресс-службу Рязаньэнерго по телефонам +7(4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе "Основы электробезопасности" http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/.

