"Хабаровские электрические сети" ведут активную подготовку к пожароопасному периоду

"Хабаровские электрические сети" приступили к активной подготовке к пожароопасному периоду 2018 года. Не смотря на то, что пожароопасный период в Хабаровском крае еще не наступил, специалисты филиала ведут активную работу по реализации комплекса мероприятий направленного на защиту энергообектов от возгораний и бесперебойное энергоснабжение потребителей. По прогнозу синоптиков, в этом году ожидаются высокие риски возгораний. Пожароопасный сезон наступает рано - в южных районах во второй декаде апреля, в северных районах – в первой декаде мая.

На сегодняшний день в филиале ведется проверка готовности противопожарного оборудования и средств пожаротушения зданий и сооружений, их укомплектованность первичными средствами пожаротушения, проверяется техническое состояние и готовность к действию систем автоматической пожарной сигнализации. В филиале проводятся инструктажи и практические занятия для персонала по правилам пожарной безопасности и действиям во время пожара и применению первичных средств пожаротушения.

Помимо этого определены опасные в пожарном отношении территории, организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, подразделениями МЧС и Управлением по делам ГО ЧС и ПБ Хабаровского края. Подготовлен аварийный запас необходимых материалов и оборудования, ведутся осмотры воздушных линий и трансформаторных подстанций. Под усиленный контроль взяты деревянные опоры, которые могут оказаться в зоне низовых пожаров, места прохода кабелей через стены и в кабельных каналах. Организованы инструктажи для специалистов ведущих работы в лесных массивах по правилам пожарной безопасности в лесах. Особое внимание уделено запрету разведения костров, использования техники с неисправными выхлопными и топливными системами. Подрядным организациям, работающим на объектах филиала, рекомендовано провести разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности для своих сотрудников.

"Хабаровские электрические сети" напоминают: согласно Правительства РФ № 160 от 24.02.09 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" запрещается разводить костры в охранных зонах ЛЭП, складировать мусор, дрова и другие материалы, которые могут стать причиной пожара. Сообщить об обнаружении случаев нарушения мер противопожарной безопасности можно на "горячую линию" Дальневосточной распределительной сетевой компании по телефону 8 800 1000 397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.